بـ606 ملايين دولار.. أرباح فنادق "أكور" تفوق التوقعات

حققت فنادق #أكور، أكبر شركة فنادق أوروبية، زيادة فاقت التوقعات بلغت 10.1% في أرباح التشغيل للعام 2017، مدعومة باحتواء التكاليف وطلب قوي بجميع المناطق الرئيسية عدا البرازيل.

وقالت الشركة الفرنسية إن المناقشات بشأن السماح لمجموعة من المستثمرين الفرنسيين والأجانب بالاستثمار في رأسمال وحدتها العقارية "أكور-انفست"، قد بلغت مراحلها النهائية.

وقالت فنادق أكور، التي تدير سلاسل فاخرة مثل #رافلز و #سوفيتل وأخرى اقتصادية مثل #إيبيس، إن أرباحها قبل الفائدة والضرائب بلغت 492 مليون يورو (606 ملايين دولار) في 2017.

وفاق ذلك توقعاً معدلا للشركة نفسها كان يدور بين 460 و480 مليون يورو، بينما توقع محللون استطلعت "إنكوايري فايننشال" آراءهم لصالح "رويترز" 481 مليون يورو.