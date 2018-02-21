"أورانج مصر" تحقق أول نتائج إيجابية منذ تعويم الجنيه

أدى إطلاق أورانج مصر لمجموعة من العروض الجديدة إلى زيادة في عملاء نظام الاشتراك الشهري وعملاء الأنظمة المختلطة تقدر بنحو 20%، ما عزز إيرادات الشبكة.

وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 12.6 مليار جنيه مصري. وقد ظلت قاعدة العملاء ثابتة على أساس سنوي بالرغم من دخول مشغل رابع، كما زاد إجمالي متوسط العائد من المستخدم بنسبة 6.7% على أساس سنوي.

وقد أتاح برنامج الطموح للتحول تعزيز المركز المالي للشركة، ما عوض التأثيرات السلبية للتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، وارتفع مجمل الربح المجمع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.7 مليار جنيه مصري، وبلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك نحو 3.7 مليار جنيه مصري، بنسبة زيادة بلغت نحو 25.4% على أساس سنوي بالرغم من الزيادة الكبيرة في تكاليف الشبكة بسبب تعويم الجنيه المصري.

وزادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 53.4% لتبلغ 3.9 مليار جنيه مصري، كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية المجمعة نحو 1.1 مليار جنيه مصري مضاعفا لـ 15.8 مقابل 2016.

كما حققت أورانج مصر صافي ربح مجمع بنحو 1.23 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2017 ما مكنها من تخفيض صافي خسائرها المجمعة بنسبة 35.5% لتصل إلى مبلغ 1.6 مليار جنيه مصري، وكان السبب الرئيسي لهذه الخسارة هو الزيادة في القروض، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة مما أثر على إجمالي تكاليف الاقتراض.

وأوضحت نتائج الأعمال أنه تم دفع 50% من تكاليف الاقتراض لمجموعة أورانج مقابل الفوائد على 750 مليون يورو الممنوحة لشركة أورانج مصر خلال عامي 2016 و2017. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أتمت عملية رسملة هذه القروض في 15 فبراير 2018 بزيادة رأسمالها من 1 إلى 16.3 مليار جنيه مصري، أن نجاح عملية زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة اللاحقة لقروضها المحلية سوف يؤثران إيجاباً على صافي نتائج أعمال الشركة في 2018.

وبعد استلام ترددات الجيل الرابع في سبتمبر 2017 حصلت الشركة على جائزة أوكلا باعتبارها أسرع خدمة موبايل إنترنت في مصر لكل من العملاء الأفراد والشركات. كما نما حجم حركة الإنترنت بنسبة 39% على أساس سنوي، إضافة إلى نجاح العروض الثرية للموبايل إنترنت، هذا بخلاف إطلاق عروضها الجديدة للإنترنت الثابت، مع إعادة تمويل الشركة مما تجعل أورانج مصر متفائلة جداً بشأن السوق المصري في عام 2018.