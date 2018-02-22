ارتفاع أرباح "صندوق الرياض ريت" 103% لـ20 مليون ريال

ارتفعت أرباح "صندوق الرياض ريت" إلى 20.06 مليون ريال بنسبة 102.9% في العام 2017 مقارنة بـ9.88 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 للأسباب التالية:

- نمو نسبة أشغال العقارات التي تم الاستحواذ عليها في عام 2016.

- إيرادات 2017 تعكس كامل الدخل التشغيلي للعقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال 2016.

- إيرادات 2017 تعكس الدخل التشغيلي الجزئي للعقارات التي تم الاستحواذ عليها في 2017، حيث استحوذ الرياض ريت على عقارين في الربع الثاني، وهي ذي ريزدينس (حطين) وفندق فيفيندا (موسى بن نصير).

كما بلغ صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة للاستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير للسنة 525.06 مليون ريال سعودي.

وبلغ صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 488.97 مليون ريال، بينما سجل إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة عند 10.11 مليون ريال .

وبلغ صافي الربح التشغيلي (FFO)للسنة 28.41 مليون ريال، وصافي الربح للسنة عند 20.07 مليون ريال.

وأشار صندوق الرياض ريت، الذي يعد أول صندوق عقاري تم إدراجه في السوق السعودي، إلى أن عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 50 مليون وحدة.