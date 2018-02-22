لهذا السبب..ألغى "الطيران المدني" السعودي عقدا مع شركات

ألغت الهيئة العامة للطيران المدني #السعودية عقدا مع تحالف يضم شركة مطارات Changi الدولية السنغافورية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل #مطار_الملك_عبد العزيز_الدولي الجديد في جدة.

وكانت الهيئة قد أرست هذا العقد في إبريل الماضي لمدة 20 عاما.

وأوضحت الهيئة أن سبب قرار الإلغاء يعود لوجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف.

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين، وأنها ستقوم بطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة.

وجاء في بيان "الهيئة": "أنه وبعد إجراء مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة. فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف وطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة".

وأضافت الهيئة بأن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

وأكدت الهيئة بأن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

وكانت السعودية قد دعت شركات أجنبية لإدارة بعض مطاراتها في السنوات الماضية وذلك ضمن خطتها لخصخصة المطارات.

يشار إلى أن أعمال شركة مطار Changi تشمل 50 مطارا في 20 دولة من بينها البرازيل والهند وروسيا.