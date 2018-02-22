"جنرال إلكتريك" تتطلع لبيع أصول بـ4 مليارات دولار

قالت جامي ميلر المديرة المالية لشركة #جنرال_إلكتريك إن الشركة "تتطلع" لأول بيع لأصول بقيمة أربعة مليارات دولار، في إطار خططها للتخلي عن أصول قيمتها 20 مليار دولار، نافية إجراء محادثات بشأن بيع أسهم لزيادة رأس المال.

ولم تذكر ميلر تفاصيل البيع المزمع للأصول في حديثها خلال مؤتمر للمستثمرين نظمته "سيتي غروب" في ميامي.

وذكرت أن التخارج من الأصول قد يخفض التدفقات النقدية بأقل من 500 مليون دولار في عام 2019، لكن لن يكون له تأثير في 2018.

وكانت "جنرال إلكتريك" قد قالت إنها تخطط لبيع وحدة النقل التي تصنع قاطرات السكك الحديدية، ووحدة الإضاءة الشهيرة التي تصنع المصابيح للمستهلكين، إلى جانب وحدة تبيع المحركات والمولدات ومعدات التشغيل الآلي وشبكات الكهرباء.

وأشارت ميلر إلى أن الشركة لا تخطط لبيع سريع لحصتها البالغة 62.5% في "بيكر هيوز" لخدمات حقول النفط، قبل انقضاء المدة المحددة لحظر البيع، متراجعة بذلك عن موقفها السابق الذي أثار حالة من الضبابية بشأن شركة "بيكر هيوز".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جون فلانيري قد أثار تكهنات في الشهر الماضي، بشأن تقسيم المجموعة التي يبلغ عمرها 126 عاماً، عندما قال إن "جنرال إلكتريك" تدرس "جميع الخيارات".

وقالت ميلر إن فلانيري كان يتحدث بشأن تخصيص رأس المال، وأضافت: "ندرس كل شيء. لكن هذا لا يعني أننا لا ندير الشركة بشكل جيد جداً، ولا يعني أيضاً عدم مراعاة أصحاب المصالح الآخرين".

وحذرت ميلر من إثارة "المزيد من الضجيج" قبل تعافي "جي.إي باور" من انخفاض الأرباح بنسبة 45% في العام الماضي.

ووصفت المديرة العام 2018 بأنه "عام إعادة التهيئة والاستقرار" للوحدة التي تصنع محطات ومعدات الكهرباء.