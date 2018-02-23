ثقة الشركات الألمانية تتراجع أكثر من المتوقع

أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس، انخفاض ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير، وإن ظلت عند مستوى مرتفع بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي يتجه لتحقيق نمو قوي في الربع الأول من العام الحالي.

وقال معهد ايفو الاقتصادي في ميونيخ إن مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو 7 آلاف شركة، انخفض إلى 115.4 من 117.6 في يناير.

وجاءت قراءة فبراير دون متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا تراجع المؤشر إلى 117.0، وقال رئيس المعهد كليمنس فوست إن معدل رضا الشركات عن الوضع الراهن لأعمالها انخفض لكن المؤشر لا يزال عند ثاني أعلى مستوى له منذ 1991، وأضاف "يشير ذلك إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.7% في الربع الأول".