سي.إن.بي.سي الصينية توسع أعمالها بالشرق الأوسط

قالت سي.إن.بي.سي، أكبر شركة طاقة حكومية في الصين، إنها تستهدف زيادة إنتاجها السنوي من النفط الخام في الشرق الأوسط بواقع 10.8 مليون طن من عملياتها الرئيسية في أبوظبي والعراق وإيران.

وذكرت سي.إن.بي.سي أن عملياتها في الشرق الأوسط كانت تضخ النفط بمعدل يومي إجمالي قدره 4.07 مليون برميل في يناير كانون الثاني، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنها تستعد لبدء الإنتاج في المرحلة الثالثة من مشروع الحلفاية بالعراق في الربع الثالث من 2018، لكنها لم تحدد رقما مستهدفا للإنتاج.

وأشارت سي.إن.بي.سي إلى أنها استكملت أعمال صيانة في مشروع مسجد سليمان النفطي في إيران ومن المنتظر أن تبدأ الإنتاج التجاري في الحقل النفطي المتقادم، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وفور بدء الإنتاج التجاري في المشاريع الثلاثة، فإنها ستضيف طاقة إنتاجية سنوية قدرها 10.8 مليون طن سنويا أو نحو 216 ألف برميل يوميا.

وفي أوائل العام الماضي، حصلت سي.إن.بي.سي على ثمانية بالمئة من امتياز بري عملاق في أبوظبي تتولى تشغيله شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).