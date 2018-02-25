تعرف على رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة "GFH"

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية "GFH" تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية جاسم الصديقي، رئيساً لمجلس إدارة جي إف إتش.

وفي الوقت ذاته، تم تعيين الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيسا لجي إف إتش كابيتال، حيث سيتولى مهام الإشراف على توسعة قاعدة الأنشطة الاستثمارية للشركة، بعدما ترأس مجلس إدارة مجموعة GFH المالية منذ فبراير 2017.

وفي هذا السياق، نوه الصديقي بـ"الأداء الاستثنائي لمجموعة جي اف اتش خلال العامين الماضيين، مع توزيع أكثر من 200 مليون دولار على المساهمين كأرباح نقدية وأسهم معاد شراؤها".

وأكد الصديقي في تعليقه " تتهيأ مجموعة جي اف اتش في العام 2018 لعدد من التخارجات والشراكات الإقليمية الهامة التي ستدعم القيمة السوقية للمجموعة وتعزز قائمة المساهمين الرئيسية. هذا بالإضافة إلى طموح المجموعة للتواجد في الأسواق العالمية من خلال إدراجات ثانوية أو استحواذات استراتيجية".

وتعتبر مجموعة أبوظبي المالية مجموعة استثمارية رائدة عالميا تدير استثمارات تفوق 6 مليارات دولار، كما تملك حصة في جي إف إتش.

من جهته، أشار آل خليفة إلى أن "خطة التوسع في أعمالنا تشمل إحداث زيادة ملحوظة في الصفقات من حيث عدد العقود المبرمة وحجم الاستثمارات، إلى جانب تنمية أصولنا المدارة بمعدلات أكبر من السابق عبر توسعة رقعة قاعدة عملائنا ".