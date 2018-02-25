ثري صيني يدفع 9 مليارات دولار لشراء حصة بشركة دايلمر

استحوذ رئيس #شركة_جيلي_الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو 10% في دايملر المالكة لمرسيدس بنز من خلال صفقة بـ9 مليارات دولار تمكنه من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية.

وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في #الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر.

وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط "في الوقت الحالي" لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وغوغل وأوبر.

وأبلغ مصدران على دراية بالموضوع رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتجارت لمقابلة تنفيذيين من دايملر أوائل الأسبوع المقبل وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية.

وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.

ولم يكن لدى #دايلمر تعليق على أي اجتماعات بينما امتنعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعقيب.