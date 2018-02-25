سبكيم:نتوقع المساهمة بخلق 1200 وظيفة بالصناعات العسكرية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم" أحمد العوهلي في مقابلة مع "العربية"، أنه يتوقع المساهمة بخلق 1200 وظيفة مباشرة في الصناعات العسكرية المحلية، ونحو 3 أضعافه كوظائف غير مباشرة.

وقال: "نستهدف أن تبلغ حصتنا ما لا يقل عن 4 إلى 5% من إجمالي التصنيع العسكري المحلي حتى عام 2030".

وأوضح في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "أفد" لدعم التصنيع المحلي في الرياض، أن #الصناعات_العسكرية المحلية لا تزال في بداياتها مقارنة مع ما نطمح له وفق رؤية 2030، لافتاً إلى أن #سبكيم عن طريق مشروعها "وهج" قد بدأت في تصنيع بعض القطع المعدنية والمحاور الخاصة بالطائرات وبعض الأجهزة العسكرية والدفاعية قبل سنتين تقريبا.

وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" قد أعلنت انتهاءها من تصنيع 18 منصة مخصصة لطائرات "هوك" النفاثة، إضافة إلى المعدات الأرضية الخاصة بها، وذلك عبر الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة "وهج" التابعة لها.

وقالت "سبكيم" في بيان أمس إن اتفاقية التصنيع الخاصة بمنصات طائرات "هوك" المتقدمة تمثل باكورة التعاون مع شركة "بي إيه إي سيستمز السعودية"، حيث جرى شحن المنصات كافة من الرياض إلى المملكة المتحدة لإكمال إجراءات استخدامها للطائرات.

وأشارت الشركة إلى أن المنصات التي صنعت بأيد سعودية في مقر "وهج" بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، تستخدم لحمل الأجزاء الرئيسية للطائرة، إضافة إلى منصات خاصة لحمل الأجنحة، ما يستدعي عناية خاصة وتقنيات دقيقة تلائم هيكل الطائرة التي تستخدم في التدريبات القتالية المتقدمة.

وتطرقت إلى أن عملية تصنيع المنصات مرت بعدد من المراحل التي استخدمت فيها أحدث الوسائل التكنولوجية الألمانية المستخدمة في التصاميم الثلاثية الأبعاد، قبل أن يتم فحص المنتج والتأكد من ملاءمته للمواصفات والجودة.

وتمتلك "سبكيم" 75% من الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة "وهج" التي تأسست عام 2013 كجزء من دعم مشاريع الصناعات التحويلية في المملكة من خلال مصنع "القوالب والقطع" بالرياض، ومصنع أفلام ألواح الطاقة الشمسية في منطقة حائل.

وبعد اكتمال التشغيل التجاري لمصنع وهج بالرياض نهاية عام 2016، بدأت الشركة بتوجيه جزء كبير من عملياتها لخدمة الصناعات العسكرية والصناعات المساندة للدفاع.