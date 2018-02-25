"سليمان الحبيب" تستثمر 3 مليارات ريال في مستشفيين بجدة

أعلنت مجموعة الدكتور #سليمان_الحبيب الطبية عن استثمارها 3 مليارات ريال لإنشاء مستشفيين جديدين رقميين «Digital Hospital» بوسط وشمال مدينة جدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ناصر الحقباني ، "إن هذين المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة، وهي أولى استثمارات المجموعة بالمنطقة الغربية بعد مناطق الرياض والقصيم والشرقية"، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأضاف "أنهينا التصاميم الهندسية الأولية لهما وتم الحصول على رخصة الموافقة المبدئية من أمانة محافظة #جدة، إذ إن الإدارة الهندسية لدينا سخرت كافة إمكانياتها لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية، مؤكداً أن المشروعين سيوفران أكثر من 5000 فرصة وظيفية سيستفيد منها أبناء وبنات محافظة جدة".

وأوضح الحقباني أن الاستثمار في المشروعين هو امتداد لاستثمارات المجموعة في الخدمات الصحية كما يتم العمل حالياً على إنهاء مشروع مستشفى الخبر، والذي أُنجز منه أكثر من 75 % واستثمر فيه 1.8 مليار ريال.

ولدى مجموعة سليمان الحبيب استثمار بمدينة #الجبيل_الصناعية بـ 1.3 مليار ريال، واستكملت التصاميم بنسبة 100% ويتم العمل حالياً على استكمال التراخيص اللازمة للبدء فيه، بالإضافة إلى استثمار 2 مليار ريال بالعاصمة الرياض لإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط والذي يقع بحي الصحافة شمال الرياض والمكون من 25 طابقاً.