مؤسس "أبراج" ينسحب من إدارة الصندوق جراء خلافات

سلّم #عارف_نقفي مؤسس #مجموعة_أبراج ، إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره #دبي ، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، كما تم وقف أنشطة الاستثمار الجديدة حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم.

وسيستلم نقفي إدارة "أبراج القابضة" كما سيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات، التي سيكون لها مجلس إدارة مستقل.

وتأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقارير عن خلاف بين "أبراج" وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، حيث قام المستثمرون الأربعة، ومن بينهم مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بتعيين Ankura للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام أموال صندوق "أبراج" للرعاية الصحية.

من جانبها، كانت "أبراج" قد عينت في وقت سابق من هذا الشهر KPMG لفحص مالية صندوقها هذا، حيث أكدت الأخيرة خلال أيام أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها.

وكانت "أبراج" قد أعلنت العام الماضي أنها قامت بـ29 استثماراً في قطاع الرعاية الصحية بقيمة مليار و200 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن عارف نقفي هو مستثمر باكستاني أسس "أبراج" في العام 2002، ووسعها لتصبح نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول تحت الإدارة تبلغ 13.6 مليار دولار.