"ألبا" تسعى للتحول إلى أكبر مصهر للألومنيوم في العالم

قال مسؤول بشركة ألمنيوم البحرين #ألبا ، التي تملك واحداً من أكبر مصانع صهر #الألومنيوم في العالم، إنها ستجمع بنهاية الربع الأول من العام الجاري المبلغ اللازم لتمويل مشروع توسعة الخط السادس.

وتقول الشركة إن الخط السادس سيجعلها أكبر مجمع لصهر الألومنيوم في العالم، حيث سترتفع طاقة الإنتاج بواقع 540 ألف طن متري ليصل الإجمالي إلى 1.5 مليون طن سنوياً.

ويتضمن المشروع إنفاقاً رأسمالياً بنحو ثلاثة مليارات دولار، وسيمول جزء حجمه 1.5 مليار دولار من خلال قرض مجمع أتمت الشركة جمعه في 2016، فيما سيمول داخلياً بـ400 مليون دولار، وقد جرى تدبير 700 مليون دولار العام الماضي بقروض مضمونة من جانب وكالات ائتمان تصدير.

وقال علي البقالي نائب الرئيس التنفيذي لـ"ألبا" في مقابلة مع "رويترز" الأسبوع الماضي، إن هذا يعني أن المبلغ المتبقي حوالي 400 مليون دولار وستضمنه أيضاً وكالات ائتمان تصدير وسيستكمل بنهاية مارس.

وقال البقالي إن من بين البنوك التجارية الرئيسية المشاركة في تمويل وكالات ائتمان التصدير "بي.ان.بي باريبا" و"سيتي غروب" و"كومرتس بنك" و"كريدي أغريكول" و"ستاندرد تشارترد".

وتأتي وكالات ائتمان التصدير المشاركة في المرحلة الثانية من هذا التمويل من ألمانيا وكندا واليابان.

وتابع أن الخط السادس في سبيله لبدء الإنتاج في بداية 2019، وستحتاج "ألبا" ستة أشهر بعد ذلك لزيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى.

وتملك حكومة البحرين حصة أغلبية في "ألبا" من خلال صندوق الثروة السيادي #ممتلكات . وبدأت الشركة العام الجاري المرحلة الثالثة من برنامج لخفض التكاليف من المتوقع أن يوفر نحو 60 مليون دولار في 2018.

وقال البقالي" "من أجل المنافسة في السوق، وبما أننا لا نتحكم في الأسعار، فينبغي أن نركز على برنامج خفض التكاليف. ما نستطيع السيطرة عليه هو تكاليفنا كي نزيد الكفاءة ونزيد الإنتاج".