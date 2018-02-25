"الحكير للسياحة" تسجل خسائر فصلية بـ23 مليون ريال

سجلت شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية خسائر فصلية بقيمة 23 مليون ريال.

في حين سجلت الأرباح السنوية تراجعا بنسبة 93% لتصل إلى 8.7 مليون ريال بنهاية العام الماضي.

وشهدت إيرادات الفنادق والمواقع الترفيهية القائمة انخفاضا بقيمة 150 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض أرباحها لانخفاض الطلب على القطاع الفندقي وزيادة تنافسية السوق.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 1,124 مليون ريال، مقابل 1,174 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 50 مليون ريال و نسبة انخفاض 4.2% .

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الربح قبل الاستهلاك والأعباء المالية والزكاة خلال الفترة الحالية قد بلغ 183,8 مليون ريال، مقابل 288,9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 105,1 مليون ريال و نسبة انخفاض 36% .

وبلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 6.6 مليون ريال، مقابل 120.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 113.8 مليون ريال ونسبة انخفاض 94.5% .