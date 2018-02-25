"صندوق ملكية ريت" يحقق أرباحا بـ5.54 مليون ريال

حقق "صندوق ملكية - عقارات الخليج ريت"، أرباحا بـ5.54 مليون ريال (0.09 ريال/ للوحدة) خلال الفترة من 5 نوفمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول"، بلغ صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 605.535,760 ريال سعودي.

بينما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ الانطلاق 5/11/2017 وحتى 31/12/2017 2,344,914 ريال سعودي. يذكر أن عدد الوحدات القائمة في نهاية السنه المالية 60 مليون وحدة.

وأشار صندوق ملكية – عقارات الخليج ريت إلى أن صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة على أساس عمليات تثمين العقارات إيضاح (8-1) 594,678,877 ريال سعودي، بينما صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة (سعر الوحدة الاسترشادي) 9.91 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن صافي قيمة الوحدة 10.09 ريال سعودي، والعائد للفترة منذ الانطلاق وحتى 31/12/ 2017 عند 0.90% .