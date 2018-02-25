22 مليار درهم إيرادات شركات التأمين الإماراتية بـ2017

قالت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" إن إجمالي إيرادات شركات التأمين المدرجة في الإمارات ارتفعت بنسبة 16%، إلى 22 مليار درهم في عام 2017، بدعمٍ من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ووثيقة التأمين الموحدة للسيارات.

وأظهرت الإفصاحات الأولية، التي نشرتها مؤخراً شركات التأمين المدرجة في الإمارات، بأن عام 2017 كان عاماً مميزاً بالنسبة للقطاع ككل. وحققت الشركات نمواً صحياً في إجمالي الإيرادات، وتحسناً في الأرباح التشغيلية، وتعززت لديها حقوق المساهمين، بحسب "البيان" الإماراتية.

وقالت "إس آند بي": ساهم تطبيق التسعيرة الاكتوراية على التأمين على السيارات والتأمين الصحي، والتحقق الاكتواري من الاحتياطات الفنية، وتحديد الحد الأدنى لتعريفات التأمين على السيارات أيضاً بتعزيز أداء شركات التأمين، حيث ارتفعت أرباح الاكتتاب في السوق بنسبة 61% وارتفع صافي الدخل بنسبة 45%.

وأردفت: لا تزال سوق التأمين في الإمارات عالية التركيز، حيث ارتفعت الحصة السوقية التي تستحوذ عليها أكبر خمس شركات تأمين إلى 59% العام الماضي.

واستدركت الوكالة في تقرير لها أمس: في حين أن نسبة الزيادة في حقوق المساهمين لم تتطابق مع نمو أقساط التأمين -ما يشير إلى وجود ضغوط طفيفة على كفاية رأس المال لدى شركات التأمين إلا أنه من المتوقع أن تحافظ لوائح الملاءة.