"أدنوك للتوزيع" توزع أرباح أسهم بقيمة 735 مليون درهم

حققت شركة "أدنوك للتوزيع" قفزة في الإيرادات بنسبة 21.1% وزيادة في الأرباح بنسبة 6.8% خلال الربع الأخير من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وذلك بعد إبرامها مجموعة من عقود التزويد مع الشركة الأم "أدنوك" التي تملك الحصة الأكبر فيها.

وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 1.8 مليار درهم لعام 2017، وإيرادات بلغت 19.8 مليار درهم، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 11.8% بالمقارنة مع عام 2016.

وفي بيان نشرته الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أكدت "أدنوك للتوزيع" أنها ستوزع أرباح أسهم بقيمة 735 مليون درهم، بواقع 0.0588 درهم للسهم، وذلك بعد حصولها على موافقة جمعيتها العمومية في اجتماعها السنوي المقبل.

إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا جديدا مدته 40 عاما مع إنبكس تعطي بموجبه شركة النفط اليابانية حصة نسبتها 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي.



وقالت أدنوك في بيان إن إنبكس دفعت رسوم مشاركة قدرها 2.2 مليار درهم، ما يعادل 600 مليون دولار في زاكوم السفلي. أضافت أن الشركة دفعت 920 مليون درهم لتمديد حصصها في امتياز سطح وأم الدلخ.



وأشارت أدنوك إلى أنه تقرر تمديد حصص إنبكس في امتياز سطح وأم الدلخ 25 عاما. وستحتفظ الشركة اليابانية بحصتها البالغة 40% في سطح وتزيد حصتها في أم الدلخ إلى 40% من 12%.