السعودية.. عقود أولية ستوقعها SAMI تتجاوز مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أندرياس شوير، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العقود الأولية الضخمة التي ستنفذها الشركة ستسمح بالبدء بنسبة توطين عند 20 أو 30%، وهي نقطة انطلاق ممتازة للسعودية.

وأضاف أن الشركة #السعودية_للصناعات_العسكرية "سامي" تعمل منذ الأول من يناير وستكون مقسمة إلى أربعة أقسام، على أن يتم تأسيس كل قسم بالتعاون مع مجموعة من مصنعي الأدوات الأصلية الأجانب المعروفة بـOEM كما سيتم إدخال أي مواهب أو أصول محلية.

وقال شوير "لن نوقع أي عقود على هامش أفد، ولكن وزارة الدفاع ستوقع عقودا ضخمة معنا ومع شركائنا لبدء عملياتنا ونتوقع أن تتجاوز المليار دولار. نأمل توقيع العقود قبل فصل الصيف، وستكون لأجل 5 أو 6 سنوات".