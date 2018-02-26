رئيس سادك يكشف خطة شركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "SADEC " د.سلطان بن خالد المورقي في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، على هامش معرض القوات المسلحة " #أفد_2018 "، إن ما يميز المعرض في نسخته الحالية هو أن شركة "سادك" باتت إحدى الشركات السعودية الوطنية المشاركة بعدما تأسسيها بشراكة بين شركة "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة Aselsan التركية.

وأشار المورقي إلى تعاون #الشركة_السعودية_للإلكترونيات_الدفاعية وشركة Aselsan التركية في مجال صناعة الأنظمة الدفاعية الإلكترونية، والرادارات، والأنظمة الكهروضوئية للتطبيقات العسكرية، والتقنيات الحساسة في مجال الحرب الإلكترونية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

وأضاف المورقي، أنه لن يتم نقل أي تقنية إلا بنظام واضح وأن يكون له طلب واضح من الجهات المستفيدة للتأكد من حقيقة الطلب وبعد ذلك ستبدأ مراحل نقله وتوطينه في السعودية.

وهذه المرحلة، بحسب المورقي، سيتخللها بناء المصنع بشكل متكامل وبناء الهوائيات ومنظومة الأبراج لاختبار وتقييم الأنظمة والتأكد من عملها بشكل صحيح وبعد ذلك سيكون إنتاج المنتجات التي تعتمد على البرمجيات، كاشفاً أن البدء في بناء المصنع سيتم قريباً وسيساهم في خلق 1000 وظيفة.

وبيّن أن المصنع سيكون في مدينة الرياض وسيغطي جميع الاحتياجات من اختبارات للأنظمة من تصميم وتصنيع وتطوير وسنرى منتجات وطنية تنافس المنتجات العالمية.

ولفت إلى أن الهدف ليس فقط في توطين التقنيات، بل أيضاً زيادة الصادرات المحلية حيث "إن بعد الانتهاء من بناء المصنع وبدء عمليات التشغيل سيتم فتح خط إنتاج لتصدير هذه الأنظمة الدفاعية الإلكترونية والتقنيات العسكرية للدول الأخرى".

وذلك يأتي في إطار مساهمة الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية في تحقيق #رؤية_2030 لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، ورفع توطين الإنفاق العسكري المحلي لـ 50% في العام 2030.