ريثيون تتطلع لوضع خطط عملية لتطوير الصناعات العسكرية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ريثيون العربية السعودية" كيرت آمند، في حديث مع "العربية" على هامش معرض أفد 2018، أن مشاريع الشركة التصنيعية في المملكة ستؤدي لتوفير 1200 وظيفة متخصصة، ونحو 1500 وظيفة غير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال آمند: "وقعنا مذكرة تفاهم العام الماضي مع "سامي" على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة تتعلق بتطوير الذخائر الموجهة وصواريخ الدفاع والأمن الإلكتروني لقطاع الدفاع".

وأضاف: "نجري محادثات للارتقاء بمذكرة التفاهم هذه إلى مستوى مفصل ووضع الخطط العملية لتطوير الذخائر الموجهة وتقنيات القيادة والتحكم وغيرها. هذا سيخلق 1200 وظيفة متخصصة مثل المهندسين ومطوري البرامج الإلكترونية والرؤساء السعوديين. كذلك ستخلق هذه المشاريع نحو 1500 وظيفة غير مباشرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تماشياً مع #رؤية_السعودية 2030 والأهداف الرامية لتوطين 50% من الصناعات العسكرية".