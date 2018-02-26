"فودافون" تتخارج من قطر مقابل 301 مليون يورو

قالت شركة #فودافون اليوم الاثنين إنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51% في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها "مؤسسة قطر"، وذلك مقابل 301 مليون يورو.

وقالت الشركة البريطانية إن علامتها التجارية ستظل في #قطر في إطار الصفقة التي تُقدر قيمة #فودافون_قطر بواقع 1.45 مليار يورو.

وقبل بضع سنوات بدأ ثاني أكبر مشغل في العالم لشبكات الهاتف المحمول، في بيع حصص أقلية تحت قيادة رئيسه التنفيذي فيتوريو كولاو الذي يسعى لتركيز أنشطة المجموعة وأن يكون لها وجود في دول مثل بولندا والصين وفرنسا.



وتملك فودافون ومؤسسة قطر، وهي منظمة تعليمية شبه خاصة، حصة في فودافون قطر من خلال مشروع مشترك. والباقي مملوك لحكومة قطر ومستثمرين آخرين.



وتملك فودافون 51 %، من المشروع المشترك.



وقالت الشركة البريطانية إنه على الرغم من بيع الحصة فإن علامتها التجارية ستبقى في قطر في إطار اتفاق شراكة سيستمر لفترة مبدئية 5 سنوات.



وتقدم فودافون قطر خدمات الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى حوالي 1.4 مليون مشترك، وتجعل الصفقة قيمة الشركة 1.45 مليار يورو.



وقال رئيس فودافون في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا-الباسفيك فيفيك بادرينات "حققنا نجاحا كبيرا على مدى السنين في بناء نشاطنا المشترك في قطر وجمعتنا دائما علاقة عمل قوية مع مؤسسة قطر".



وأضاف قائلا "مع شروع الشركة في مرحلة جديدة في رحلتها، نتطلع الآن إلى مواصلة مشاركتنا في الأعمال من خلال اتفاق شراكة طويل الأجل للعلامة التجارية ونحن ملتزمون باستمرار نجاحها".