تسوية وشيكة لقضية "الصانع" ومزاد لبيع أصوله بالمليارات

قالت وكالة "رويترز" إن السلطات السعودية تحضر لمزاد خاص بعقارات وسيارات قيمتها مليارات الدولارات، تعود للملياردير #معن_الصانع وشركته، سعياً منها للتعجيل في إنهاء واحدة من أطول قضايا المديونية في المملكة.

ويعد المزاد المخطط له إشارة جديدة على جدية التزام #السعودية بالإصلاح، ومحاسبة كبار رجال الأعمال فيها خاصة بعد حملة ضد الفساد بدأت في نوفمبر الماضي، والتي تم عقبها التوصل إلى تسويات مع عدد كبير منهم.

وتعتبر قضية الصانع منفصلة عن الحملة، فرجل الأعمال السعودي الذي تم تصنيفه في 2007 من قبل مجلة #فوربس ضمن أثرى أثرياء العالم الـ100، اعتقلته السلطات أواخر العام الماضي بعد تخلف شركته #سعد_غروب عن سداد دين يعود للعام 2009.

وقد أمضى الدائنون السنوات التسع الأخيرة في الملاحقة القضائية لـ"سعد غروب"، التي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها، وتقدر قيمة المديونية على الشركة بين 40 و 60 مليار ريال.

وعينت السلطات السعودية "تحالف إتقان" لبيع الأصول المملوكة للصانع وشركته في مسعى لسداد مستحقات الدائنين. ويخطط التحالف للبدء ببيع أصول الشركة في السعودية، خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وعرض "إتقان" بعض العقارات والأراضي المراد بيعها في فيديو على موقع "يوتيوب".

20 قطعة أرض

يعرض منشور خاص بالمزاد لائحة تضم 20 قطعة أرض مملوكة لشركة #سعد_للتجارة التابعة لـ"سعد غروب" والصانع، وتقع معظمها في الخبر حيث تبلغ مساحة قطعة الأرض الأكبر 484 ألف متر مربع، وتضم مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولم يتضمن المنشور تقييمات الأصول العقارية المراد بيعها، لكن مصادر "رويترز" قدرت قيمتها بحوالي 4.4 مليار ريال استناداً إلى لائحة رسمية تم تزويد السلطات بها.

من ناحية أخرى، أكد مصدر في وزارة العدل السعودية لوكالة "رويترز" أن مزاداً آخر سيتم إطلاقه خلال هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات ضخمة من مواد البناء، وبعض الممتلكات قبل شهر رمضان الذي سيوافق شهر مايو القادم.

وبحسب مصادر "رويترز" تقدر قيمة ممتلكات "سعد غروب" العقارية بـ3.5 مليار ريال، فيما يملك الصانع أصولا بـ 6.8 مليار ريال معظمها في الرياض والدمام والخبر. ولدى "سعد" 923 مركبة بين شاحنات وحافلات وسيارات، أما الصانع فيملك 26 مركبة منها سيارات "رولز رويس" و"هامر" و"كاديلاك كونكورد".

أصول خارج التسوية

لا يشمل المزاد مستشفى #سعد_التخصصي في الخبر، الذي بدأت الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، فضلاً عن الأصول الأجنبية المملوكة للصانع و"سعد غروب".

وقد حاولت "سعد غروب" العام الماضي التفاوض مع الدائنين تفاديا للتصفية، وقامت بتعيين مكتب للاستشارات لتقديم اقتراح تسوية تغطي 4 مليارات دولار من الديون. وأبلغت المحكمة "سعد غروب" بأنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الدائنين على خطتها في أقرب وقت ممكن، لتنظر المحكمة بعد ذلك في الاقتراح، وفقا لما ذكرته المصادر.