"صندوق الجزيرة ريت" يحقق أرباحا بـ6.3 مليون ريال

حقق "صندوق الجزيرة موطن ريت"، أرباحا بـ6.28 مليون ريال (0.53 ريال/ للوحدة) خلال الفترة من 15 فبراير 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول"، قد بلغ صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 121.33 مليون ريال.

كما بلغت إجمالي المصاريف والأتعاب 2.76 مليون ريال للفترة منذ الانطلاق وحتى 31/12/2017 .

يذكر أنه قد بلغ صافي قيمة الوحدة 10.28 ريال، علما أن عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة المالية 11,800,000 وحدة.

في حين بلغ صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة (سعر الوحدة الاسترشادي) 9.81 ريال .

ووصل العائد إلى 0.28 % للفترة منذ الانطلاق حتى 31/12/2017.