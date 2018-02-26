"مشاركة ريت" يوزع أرباحا نقدية بـ3.5% عن 6 أشهر

أعلنت "مشاركة المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "مشاركة ريت" بنسبة 3.5% من صافي قيمة الأصول كما في 26 فبراير 2018 عن الستة أشهر الأولى من بداية تشغيل الصندوق في 17 أغسطس 2017.

وأشارت في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 30,800,000 ريال، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 88,000,000 وحدة قائمة.

ولفتت إلى أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0,35 ريال لكل وحدة (35 هللة)، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3,5%.

يذكر أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 13/06/1439هـ الموافق 01/03/2018.