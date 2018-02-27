تضاعف أرباح "التصنيع" الفصلية 35 مرة لـ328 مليون ريال

تضاعفت أرباح شركة التصنيع الوطنية للربع الأخير من العام الماضي، بنحو 35 مرة، مقابل الفترة المقابلة من العام الأسبق لتسجل 328 مليون ريال.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 203 ملايين ريال.

وتضاعفت أرباح الشركة السنوية لعام 2017، بنحو 7 مرات لتتجاوز 700 مليون ريال.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، ارتفاع صافي الربح إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة هامش الربح نتيجة لارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وزيادة الإيرادات الأخرى.

بالإضافة إلى تأثر مخصص الزكاة وضريبة الدخل إيجابيا نتيجة استرداد ضريبي بسبب تغير بعض النسب الضريبية في بعض الشركات التابعة خارج المملكة بالرغم من زيادة تسجيل انخفاض في أصول غير متداولة في بعض الشركات التابعة وارتفاع تكلفة التمويل بسبب إعادة جدولة القروض.

وبلغت الإيرادات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 10.80 مليار ريال مقارنة بـ 8.62 مليار ريال عن للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 25%، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 1,019.7 مليون ريال، مقارنة بـ 37.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 2,605%.