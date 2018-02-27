الاتصالات السعودية تعرض نماذج تقنية متطورة في برشلونة

وصف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الدكتور عبدالعزيز الرويس، مشاركة شركة الاتصالات السعودية، في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المنعقد حالياً في ببرشلونة بــ"المميزة".

وتشارك الاتصالات السعودية بمعرض متكامل تستعرض من خلاله تطورها في مجال الاتصالات بالمملكة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعرض جناح الشركة تقنيات وحلول وخدمات متقدمة منها روبوتات لخدمة إنترنت الأشياء وعرض لسيارة متصلة بالجيل الخامس 5G، فضلاً عن تجربة المدن الذكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار الرويس إلى أن معرض الشركة في المؤتمر يعكس مواكبتها للتقدم العالمي خصوصاً في مجال إنترنت الأشياء والجيل الخامس، كما يعكس صورة حقيقية معبرة لمستقبل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في المملكة، فضلاً عن النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاهتمام بتوفير أهم التقنيات في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرويس في تصريح صحافي عقب زيارته أمس معرض الاتصالات السعودية المشارك في المؤتمر، أن استثمار شركة الاتصالات السعودية في الشباب "ضخم".

واعتبر أن الحضور الإيجابي للشباب السعودي كان لافتاً في المؤتمر، ويعكس الاستثمار الكبير لشركة الاتصالات السعودية في الشباب السعودي، وهو جزء من تطلع المملكة للدور الإيجابي للشركات في تطوير قدرات الشباب والاستفادة منهم وأن يكونوا هم المستقبل الواعد.