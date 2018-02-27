السعودية.. طرح وثيقة تراخيص خدمات الاتصالات بالجملة

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم وثيقة طلب مرئيات العموم عن الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

وبينت الهيئة أنها تهدف من طرح الوثيقة إلى تعزيز المنافسة وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة إلى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل).

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن توجهاتها تستهدف توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وذات جودة عالية للمستخدم النهائي بأفضل الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للنمو والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين الاطلاع على المرئيات من خلال موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa) وتقديم الإجابات والملاحظات بالتفصيل مع ضرورة تقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم المرئيات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني (wholesale_infra@citc.gov.sa) في موعد أقصاه 12 أبريل 2018 مؤكدةً أن هذه المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.