ناصر الناصر رئيساً جديداً لـSTC لمدة 6 أشهر

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتور #خالد_البياري ، مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، حيث قدم البياري استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC# .

وقد قرر مجلس الإدارة تكليف ناصر بن سليمان الناصر، ليكون رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من يوم أمس ولمدة ستة أشهر.

والناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وله خبرات في قطاع الاتصالات وإنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها.

كما عمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعمل أيضاً في #موبايلي مسؤولا عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

وانتقل الناصر في العام 2015 إلى شركة الاتصالات السعودية نائباً أعلى للتقنية والعمليات، وخلال العام الحالي أصبح رئيساً تنفيذياً للعمليات في STC.