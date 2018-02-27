حكم لصالح "اتحاد عذيب" باستعادة 50 مليون ريال

تسلمت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO" جو نسخة من حكم المحكمة الإدارية بالرياض، بإيقاف مصادرة الضمان البنكي التابع للشركة بقيمة 50 مليون ريال.

وأعلنت "اتحاد عذيب" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم آخر المستجدات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحا أن الشركة قد تبلغت من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بأن الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية بالرياض أصدرت حكمها بإلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإيقاف مصادرة الضمان البنكي.

يذكر أن الضمان البنكي، كان ينتظر صدور حكم نهائي لدعوى الشركة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستعادة الترددات، وسوف تعلن الشركة عن أية تطورات في القضية لاحقا.