طرح أسهم الإمارات العالمية للألمنيوم للاكتتاب بـ2018

تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لطرح أسهمها للاكتتاب هذا العام ولكن توقيت ذلك يرتبط بظروف السوق.

جاء ذلك في تصريح لخلدون المبارك للعربية الذي أكد أن الطرح سيتم هذا العام.

وكانت تصريحات مماثلة قد صدرت عن شركة مبادلة للاستثمار أكتوبر الماضي التي تملك 50% من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتم إنشاء الشركة في عام 2013 نتيجة دمج شركتي دبي وأبوظبي للألمنيوم مما شكل كيانا بقيمة 15 مليار دولار.

وكانت رويترز قد ذكرت العام الماضي أن الشركة عينت كلاً من BANK OF AMERICA و JP MORGAN لترتيب طرح أسهمها للاكتتاب.

هذا وأعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 57% لتصل إلى 3.3 مليار مع ارتفاع إيراداتها السنوية بنسبة 20% لتصل إلى 17 مليار درهم.