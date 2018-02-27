مينا هيلث بارتنرز: تحالف سعودي مصري لبناء 15 مستشفى

أكد أيمن بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مينا هيلث بارتنرزMHP" أن تحالفا مصريا سعوديا، أطلق الشركة؛ بهدف ضخ نحو 3 مليارات جنيه لإنشاء 15 مستشفى في مصر، وستشمل المرحلة الأولى 4 مستشفيات.

وأشار بدر في مقابلة مع "العربية" إلى سعي التحالف لأن يصبح الأكبر في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مصادر جديدة من التمويل للشركة، ثم الاستفادة من التمويل الدولي الموجه نحو قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الدفاعي الذي يكون مقاوما للتراجع الاقتصادي.

وتحدث عن توجهات التحالف الاستثماري، بأن يكون مستثمرا طويل الآجل مع السعي إلى طرح شركة "مينا هيلث بارتنرزMHP" بالبورصة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، وبالتالي عدم التخارج بسرعة، كما تحدث عن عزم التحالف الاستحواذ على مباني مستشفيات متعثرة غير جاهزة لتقليص فترة إنشاء المستشفيات الجديدة.

وأشار إلى حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في مصر، والذي يعد قليلا مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا وفي آسيا، موضحا أن قانون التأمين الصحي في مصر سيكون عاملا مهما في زيادة الحاجة لهذا العدد من المستشفيات والإنفاق الحكومي في منظومة الرعاية الصحية.

وقال إن الشركة "مينا هيلث بارتنرزMHP" تأسست عبر تحالف استثماري مكون من 15 رجل أعمال من المهتمين بالقطاع الصحي المحلي، تتوزع جنسياتهم بواقع 75% مستثمرين مصريين، و25% سعوديين.

وأضاف أن الشركة تسعى لافتتاح 4 مستشفيات بالسوق المصرية، وهي القطامية كلينك، والقطامية التخصصي، وأكتوبر الدولي، وويل كير، بطاقات مستهدفة 355 سريراً، مع التركيز على ذوي الدخل المتوسط والمرتفع.