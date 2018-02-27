"الإلكترونيات المتقدمة" توقع اتفاقية لإنتاج قطع صناعية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض القوات المسلحة أفد 2018، عن توقيع اتفاقية مع شركة "وهج" التابعة لـ"سبكيم"، لإنتاج قطع صناعية محددة.

وأوضح الدعيلج أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي شركة متخصصة في أنظمة التحكم والسيطرة والإلكترونيات والرادارات والأمن السيبراني، لافتاً إلى أنها تلعب دورا مهما في دعم مختلف القطاعات العسكرية والقوات المسلحة، ويعمل فيها أكثر من 2000 وظيفة 80% منهم سعوديون.

وأضاف: "نعمل على توطين التقنية الداخلية عبر وحدة تطوير أعمال هندسية متقدمة، بالإضافة إلى نقل وتوطين التقنية من الجهات الخارجية".

وتتوالى توقيع اتفاقيات إنتاج وتصنيع بين جهات حكومية وشركات السعودية ونظيرتها العالمية مع تواصل فعاليات معرض القوات المسلحة للصناعات العسكرية "أفد".

وقد عقدت ندوة حول رؤية السعودية 2030 وتحديات التحول للاقتصاد الصناعي، نوقش خلالها توطين الصناعات العسكرية والثورة الصناعية الرابعة.

وتم مناقشة التسهيلات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للتوطين.

ويهدف "أفد" يهدف لنقل وتوطين صناعة المواد التكميلية بالتواصل مع شركات عالمية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الجهات المشاركة لاستخدام المحتوى المحلي.