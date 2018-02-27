السعودية للكهرباء: 68% من مشترياتنا من مصانع محلية

تشارك #الشركة_السعودية_للكهرباء في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي #أفد_2018 في دورته الرابعة، والمقام حالياً بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه المشاركة تأتي ضمن دور الشركة في عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية في مجال قطع الغيار ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها، بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في #رؤية_المملكة_2030 .

وأكدت الشركة أن 68% من مشترياتها خلال السنوات الأربع الماضية من المصانع المحلية المسجلة لديها، والتي يبلغ عددها 512 مصنعاً بنسبة نمو 720% من العام 2001.

ونوهت "السعودية للكهرباء" بأن اهتمامها بتوطين الصناعات المحلية جاء إدراكاً منها بجودة الصناعة المحلية إلى جانب الوفر المالي الذي حققته الشركة والذي تجاوز 6.7 مليار ريال للتحول من كابلات النحاس إلى الألمنيوم من العام 2014 وحتى الآن.

وتشارك "السعودية للكهرباء" بثلاث أوراق عمل، تتمثل الأولى في سلاسل الإمداد الصناعي، فيما الورقة الثانية عن دور مراكز البحوث والتطوير في دعم الصناعة والثالثة بعنوان جهود الشركة السعودية للكهرباء في التوطين.

يشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجاله على مستوى المنطقة، ويهدف بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الكبرى إلى توطين ونقل التقنيات الخاصة بصناعة قطع الغيار مع تحفيز الإنتاج المحلي وتطويره، وإقامة علاقة استراتيجية بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص، كما يُعنى المعرض بتطوير الكفاءات البشرية وتشجيع برامج السعودة، وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار بهذه الصناعة.