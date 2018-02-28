مذكرة تفاهم بين أرامكو وشركات يابانية كبرى لإنتاج الصلب

قالت شركة #أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال" (ان.اس.اس.ام.سي)، و"سوميتومو" اليابانيتين إلى جانب "سوميتومو العربية السعودية"، لإجراء دراسة جدوى لإنتاج ألواح الصلب في منطقة راس الخير.

وأوضحت الشركة في موقعها على الإنترنت أن المشروع يندرج في إطار برنامج #إكتفاء الذي يهدف إلى رفع المحتوى المحلي في سلسلة إمداد "أرامكو".

وتعد شركة "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال" ثاني أكبر منتج للصلب على مستوى العالم من حيث الحجم، وفقاً لأرقام 2017، وأضافت "أرامكو" أن هذا التعاون يعزز العلاقات بين السعودية واليابان، كما أنه يدعم "رؤية المملكة 2030".