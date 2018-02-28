إكسترا تتحول إلى الربحية بـ140 مليون ريال بـ2017

تحولت شركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إلى الربحية في العام 2017 بـ140 مليون ريال، مقارنة بخسائر بنحو 2.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.

وبلغت المبيعات للفترة الحالية 4,210 مليون ريال مقابل 3,757 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.1 %.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، "نتيجة اعتماد التطبيق المبكر للمعيار الدولي رقم 15 والخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء والذي نتج عنه انخفاض في رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 71 مليون ريال في 1 يناير 2017 وبدون ذلك الأثر يكون الارتفاع 20.7% في حقوق المساهمين حيث بلغت الأرباح الصافية لآخر اثني عشر شهرا 140.1 مليون ريال".

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 566 مليون ريال مقابل إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) 527.8 مليون ريال، كما في 31 ديسمبر 2016 بارتفاع قدره 7.3 %.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 141 مليون ريال، مقابل خسارة (2.4) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة من 36 مليون إلى 42 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 14 مايو 2017.