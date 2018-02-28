"غولدمان ساكس السعودية" تعتزم زيادة عدد موظفيها

قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس السعودية، خالد البداح، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنهم يخططون لزيادة عدد موظفيهم في السعودية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، كشفت أن شركة غولدمان ساكس العربية السعودية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق المالية.

وأضاف البداح أن الشركة ستقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن #غولدمان_ساكس مؤسسة كبيرة تستهدف تجلب الخبرات المالية لعملائها في مختلف دول العالم، وقال "نحن على قناعة أن البيئة الاستثمارية في #السعودية متينة وجاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب".

وأوضح أن قطاع #الاستحواذ_والاندماج شهد تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يتعلق بعملية التوظيف في السعودية قال البداح "لخدمة عملائنا لابد من توظيف عدد أكبر، وقد زدنا عدد مديري الحسابات بنحو 50%، وسنزيد هذا العدد بنسبة 20% لتوظيف الشباب السعوديين".