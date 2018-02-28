لوكهيد مارتن.. صناعة 50% من التقنية العسكرية بالسعودية

أكد سعد المقبل، مدير عام تطوير الأعمال في شركة لوكيهد مارتن السعودية، أن لدى الشركة خطة استراتيجية تدعم رؤية 2030، التي تستهدف تصنيع 50% من التقنية العسكرية داخل المملكة.

وقال المقبل في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض الصناعات العسكرية "أفد 2018" في الرياض، إن لوكهيد مارتن تشارك للمرة الثانية بالمعرض، وتخطط لعقد شراكات مع شركات محلية سعودية.

وأشار إلى عرض منتجات أنظمة وقطع غيار لمساندة القاعدة التصنيعية العسكرية، بجانب سعي لوكهيد مارتن إلى "عقد تحالفات مع الشركات المحلية لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية السعودية".

وقال إن "العمل المشترك في الصناعة العسكرية، سيساهم بشكل كبير في توفير الوظائف تبعا لكل برنامج من البرامج الصناعية المتعلقة بهذا القطاع".