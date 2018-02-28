ما فحوى اتفاقية سابك والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

أكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "سابك" يوسف البنيان أن الشركة قد وقعت اتفاقيتين، إحداها مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لتوريد التقنية والمواد اللازمة لتصنيع مادة أقل سعرا ووزنا في تصميم زجاج المركبات العسكرية، وذلك لحماية #الجيش_السعودي والقطاع العسكري من الرصاص النافذ للزجاج، بالتعاون مع المصانع المحلية.

أمّا الاتفاقية الثانية، بحسب ما أوضح البنيان في حديث مع "العربية" على هامش #معرض_القوات_المسلحة لدعم التصنيع المحلي AFED ، فهي مع مجلس الغرف السعودية للتعاون في برنامج "نساند"، وهو يشتمل على 4 محاور: البحث عن الفرص الاستثمارية التي تستخدم منتجات سابك، برنامج "مؤهِل" لتطوير الموارد البشرية للقطاع الخاص في معاهد سابك لتمكينهم من وجود وظائف، أمّا المحور الثالث فهو في مجال التقنية والإبداع حيث لدى سابك أكثر من 21 مركز أبحاث عالميا سوف يتاح للقطاع الخاص الاستفادة من المراكز سواء على صعيد المنتجات أو براءات الاختراع أو استخدام المختبرات.

وشدد البنيان على أهمية مشاركة سابك في معرض القوات المسلحة، لتأكيد العلاقة التكاملية بين الشركة والقطاعات العسكرية والمدنية والقطاع الخاص تحديداً.

من جهة أخرى، وقعت شركة Engineered composites مع شركة تطوير المركبات، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيراميك المصفّح للمركبات العسكرية.

ومن المرتقب توقيع توقيع ثلاث اتفاقيات خلال اليوم.