نمو صافي ربح جازبروم نفط الروسية 27% لـ4.5 مليار دولار

أعلنت جازبروم نفط، وحدة النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، إن صافي ربح قفز 26.5% على أساس سنوي في العام 2017 إلى 253 مليار روبل (4.5 مليار دولار) بفضل زيادة إنتاج النفط الخام وأسعاره.

وأضافت الشركة أن المبيعات زادت 18.2% إلى أكثر من تريليوني روبل، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 21.6% إلى 489 مليار روبل.

وكانت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز قد حصلت على خط ائتمان وقرض بقيمة 1.7 مليار يورو في ديسمبر الماضي.

وأضافت الشركة آنذاك أن مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ميزوهو وبنك جيه.بي. مورغان تشيس إن.إيه فرع لندن وافقوا على قرض قيمته مليار يورو.

وقالت الشركة، إن بنك أوني كريديت وافق على تقديم خط ائتمان مدته خمس سنوات بقيمة 700 مليون يورو.