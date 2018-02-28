هبوط أرباح "البحري" السنوية 53% لـ800 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري "البحري"، إلى 800.3 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 53.4%، مقارنة بـ1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض معدلات أسعار النقل العالمية بشكل عام ومعدلات أسعار نقل النفط الخام والكيماويات بشكل خاص خلال العام 2017 مقارنة مع معدلاتها خلال العام 2016.

- ارتفاع تكلفة وقود السفن نظراً لارتفاع الأسعار خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2016.

- انخفاض أرباح الشركة عن حصتها في شركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) بمقدار 65 مليون ريال سعودي.

- ارتفاع في مخصص الضرائب خلال السنة الحالية مقارنة مع العام الماضي والذي اشتمل على عكس لمخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 150 مليون ريال سعودي، حيث يمثل ذلك حدثا غير متكرر مما انعكس إيجاباً على ربح العام 2016.

- ارتفاع في مصاريف التمويل خلال العام الحالي، وذلك لتمويل التوسع في أسطول الشركة وارتفاع تكلفة التمويل، وخسائر إعادة تقييم المشتقات المالية.

- ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة لعكس بعض المخصصات وإطفاء بعض المصاريف المدفوعة مقدماً.

- ذلك على الرغم من أن إضافة سفن جديدة إلى أسطول الشركة وكذلك النمو في قطاع الخدمات اللوجيستية ،قد ساهمت في الحد من تأثير انخفاض أسعار النقل على أداء الشركة.