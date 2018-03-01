أبراج توقف جمع أموال لصندوق بـ6 مليارات دولار

كشفت مصادر لوكالة رويترز أن #مجموعة_أبراج أوقفت عملية جمع الأموال لصندوق قيمته 6 مليارات دولار بعد أن كانت قد جمعت 3 مليارات دولار العام الماضي.

ويأتي ذلك تماشيا مع ما أعلنته الشركة سابقا بأنها ستوقف أنشطة الاستثمار الجديدة حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم.

وكان مؤسس أبراج، عارف نقفي، استقال من إدارة #صندوق_الاستثمار المباشر وسلم الرئاسة إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين. لكنه سيبقى الرئيس التنفيذي لأبراج القابضة وفي منصب غير تنفيذي في أبراج لإدارة الاستثمارات.

وتأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقارير عن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

من جانبها، كانت أبراج قد عينت في وقت سابق من هذا الشهر KPMG لفحص مالية صندوقها هذا، حيث أكدت الأخيرة خلال أيام أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها.