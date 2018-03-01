206 ملايين درهم أرباح مجموعة أغذية في 2017

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، تحقيق صافي أرباح في 2017 بلغت قيمتها 206 ملايين درهم، مع وصول عائداتها إلى 2.05 مليار درهم.

ووصلت الأصول الإجمالية للمجموعة إلى 2.94 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت عائدات قطاع الماء والمشروبات 915 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وسجَّلت المياه المعبأة والمياه بحجم 5 غالونات أداء قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما حققت مياه دلتا عائدات بلغت 143 مليون درهم إماراتي في المملكة العربية السعودية. أما مياه العين، فقد حققت نسبة 28% من الحصة السوقية، وعزَّزت من تفوقها على أقرب منافسيها، من جانب آخر فقد استمرت مياه "العين زيرو" الخالية من الصوديوم في تحقيق نجاحٍ باهر، محققة نسبة 5% تقريباً منذ إطلاقها قبل حوالي عامٍ ونصف العام.

وحقق قطاع الألبان والأجبان في المجموعة نمواً متوسطاً بلغ نسبة 1% في ظل انخفاض الحجم والقيمة الذي يطغى على السوق نتيجة لارتفاع الأسعار.

وساهمت محفظة المنتجات الاستهلاكية للمجموعة، وعلى رأسها المياه بنسبة 53% من عائدات المجموعة، مقارنة بنسبة لم تتعدَّ 17% قبل عقدٍ من الزمن.

أما عائدات قطاع الزراعة الذي يشمل مجالي الطحين وأعلاف الحيوانات فقد انخفضت بنسبة 13%، لأن المجالين المذكورين كانا في طور التأقلم مع المتغيرات التي فرضها إلغاء الدعم.