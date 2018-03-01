445 مليون ريال صافي أرباح الصحراء للبتروكيماويات بـ2017

ارتفعت أرباح شركة الصحراء للبتروكيماويات إلى 444.53 مليون ريال خلال 2017، مقابل أرباح 431.5 مليون ريال في العام السابق عليه بنمو 3.05%.

وبلغت ربحية السهم خلال 2017 نحو 1.01 ريال مقابل 0.98 ريال في 2016.

وقالت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات، إن نمو صافي الربح يعود إلى ارتفاع أرباح شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات بسبب ارتفاع أسعار ومبيعات الشركة السعودية للأثلين والبولي أثيلين، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم، كما ارتفعت إيرادات شركة الواحة للبتروكيماويات بسبب ارتفاع أسعار مبيعات الشركة وعلى الرغم من انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات عن العام السابق بسبب الصيانة الدورية المجدولة كما تم الإعلان عنه سابقا.

ويأتي هذا الارتفاع في صافي الربح على الرغم من زيادة الخسائر في الشركة السعودية لحامض الاكريليك، وذلك بسبب تسجيل انخفاض في قيمة أصول مصنع البوليمرات فائقة الامتصاص التابع لشركة البوليمرات الاكريليكية السعودية، والمملوكة بنسبة 75% لشركة السعودية لحامض الاكريليك بالمشاركة مع شركة ايفونك الالمانية.