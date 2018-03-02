1.4 مليار درهم أرباح شركات التأمين بالإمارات في 2017

تضاعفت الأرباح المجمعة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال عام 2017، بعدما قفزت إلى 1.4 مليار درهم مقارنة مع 900 مليون درهم في عام 2016.

وجاء النمو الكبير في ربحية القطاع بدعم من الزيادة التي شهدتها أسعار وثيقة التأمين الموحدة التي بدأ العمل بها اعتباراً من شهر يناير 2017، الأمر الذي عزز من موارد شركات التأمين، وذلك إضافة إلى عمليات الاستثمار الأخرى التي تشكل أيضاً مصدر إيراد للقطاع.

ووفقاً للتحليل الخاص بالبيانات المالية التي أعلنتها 31 شركة تأمين مدرجة في الأسواق، فقد نجحت 22 شركة منها بتحقيق نمو في ربحيتها، فيما انخفضت ربحية بقية الشركات الأخرى.

وفي التفاصيل، فقد بلغت أرباح 17 شركة تأمين مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 765 مليون درهم خلال عام 2017 بزيادة نسبتها 43.3%، مقارنة مع 471 مليون درهم هي صافي الأرباح المسجلة في عام 2016.

وعلى جانب شركات التأمين الـ14 المدرجة في سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي أرباحها نحو 715 مليون درهم خلال 2017 بنمو نسبته 66.6%، مقارنة مع 429 مليون درهم سجلت في عام 2016.

وكانت شركة الوطنية للتكافل الأكثر نمواً في الربحية، حيث قفزت من 400 ألف درهم في عام 2016 إلى 7.6 مليون درهم في نهاية عام 2017، تلاها شركة الاتحاد للتأمين التي تحولت من الخسارة بقيمة 10.5 مليون درهم إلى الربحية بقيمة 10.3 مليون درهم.

كذلك فقد نجحت شركة آمان في التحول من الخسارة إلى تحقيق الربحية وبقيمة 9.5 مليون درهم في نهاية عام 2017، مقارنة مع 20 مليون درهم تقريباً خسارة في عام 2016، كذلك الحال بالنسبة لشركة سلامة التي حققت ربحية بقيمة 35 مليون درهم.