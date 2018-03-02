GE تخطط لإنتاج أكبر تربين بحري في العالم يعمل بالرياح

تخطط شركة جنرال الكتريك (جي إي) لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة لتطوير أكبر تربين بحري في العالم يعمل بالرياح، ستكون قدرته 12 ميغاوات وينتصب بطول 260 مترا.

وقالت الشركة في بيان إن التربين هالياد-إكس بشفراته التي تمتد لمسافة 107 أمتار، أو أطول من ملعب لكرة القدم، سيولد كهرباء تلبي حاجات ما يصل إلى 16 ألف أسرة.



وقال جون فلانيري الرئيس التنفيذي لجنرال الكتريك "نريد أن تكون لنا الريادة في التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي للطاقة".



وستقوم وحدة الطاقة المتجددة في جنرال الكتريك بتطوير وتصنيع التربين الجديد في فرنسا، وتهدف إلى بدء مرحلة التشغيل التجريبي في 2019 والبدء بتصدير التربينات الأولى في 2021.



وجنرال الكتريك لاعب عالمي رئيسي في تربينات الرياح البرية‭‬ ودخلت سوق تربينات الرياح البحرية من خلال استحواذها على ألستوم الفرنسية في 2015 .



وقالت الشركة إن التربين الجديد سيكون أكبر بنسبة 30% من أقرب منافسيه.