الإمارات.. 45% زيادة بأرباح شركات التأمين المدرجة

واصلت شركات التأمين الإماراتية أداءها القوي في 2017 مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع 2017، تلزم جميع الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حرب الأسعار.

وبلغت أرباح 30 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 1.482 مليار درهم في العام 2017، بزيادة قدرها 45.34% أو ما يعادل 462.4 مليون درهم مقارنة بنحو 1.019 مليار درهم في 2016 بحسب صحيفة البيان.

واستحوذت 13 شركة مقيدة في دبي على نحو 61.02% من إجمالي الأرباح بعد بلوغها 904.49 ملايين درهم، بزيادة قدرها 64.7%، مقارنة بنحو 548.98 مليون درهم في 2016، فيما بلغت أرباح 17 شركة مقيدة في أبوظبي نحو 577.71 مليون درهم بما يعادل 38.9% من إجمالي الأرباح، بزيادة قدرها 22.7%، مقارنة بنحو 470.8 مليون درهم في 2016.

وأظهر الرصد، أن إجمالي إيرادات الأقساط المكتتبة ارتفع إلى 24.49 مليار درهم في 2017، بزيادة قدرها 23.87% مقارنة نحو 19.77 مليار درهم في 2016، بينما زاد إجمالي الأصول بنسبة 9.1% من 54.16 مليار درهم في 2016 إلى نحو 56.15 ملياراً في نهاية العام الماضي.

وتوقع مسؤولون في قطاع التأمين ومحللون، أن تواصل الشركات تحقيق أداء مالي قوي في السنوات القادمة بدعم السياسات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين وتعمل على تطويرها باستمرار بما يضمن تحقيق تنافسية وشفافية عادلة بين جميع الشركات.