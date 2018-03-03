BAE Systems: تدريب 12 طالبة سعودية بالتصنيع العسكري

كشف مكتب شركة BAE Systems بي أي إي سيستمز الأميركية في السعودية، عن تدريب 12 طالبة من الجامعات السعودية للعمل في قطاع تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية، مشيرا إلى تلقيهن عروضا من شركات كبرى في هذا المجال.، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأكد جون بوتيمور، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في شركة بي أيه إي سيستمز، تحمس الشركة لدعم "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز التعاون التقني مع القطاع الصناعي السعودي والجهات المعنية بصناعة الدفاع المحلية، وتفعيل الاستراتيجية في هذا المجال، من خلال نقل المعرفة والخبرات، وتنمية الكفاءات السعودية وتمكينها في عديد من مسارات هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف، "يتعاون فريقنا في الرياض مع حكومة المملكة للتعرف على الاحتياجات التي تمكننا من تعزيز شراكتنا مع القطاع الصناعي السعودي وتقديم حلول مصممة خصيصا لتحقيق الأهداف الوطنية، ودعم قطاع صناعة الدفاع في المملكة، والإسهام في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي".

وحول مشاركتهم في معرض "أفد 2018"، أشار جون إلى أنهم يتطلعون لتوسيع التعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، ودعم القطاع الصناعي في المملكة، منوها بأنهم سيوجدون عديدا من الوظائف للسعوديين في صناعة مركبات القتال، حيث شرعوا في استقطاب أعداد من الشباب والشابات من الجامعات للعمل في صناعة الأسلحة.

واستطرد، "نعمل مع عدد من الجامعات السعودية لجذب الطلبة المتميزين في المملكة للعمل متدربين في مكتبنا المحلي، ونقدم لهم من خلال برنامج التدريب فرصا تطويرية".

ولفت نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية إلى أن "المملكة تعد سوقا بالغة الأهمية لنا، ونرحب كثيرا بهذه الفرصة للمشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، التي تتيح لنا التعبير عن التزامنا بدعم "رؤية المملكة 2030"، حيث سنستعرض تقنياتنا وإمكاناتنا الأميركية، من خلال جناح خاص بمكتبنا الأميركي".

من جهته، قال اللواء عطية المالكي؛ المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي، إن "معرض أفد 2018 بدأ في تحقيق أهدافه المرجوة بارتفاع عدد طلبات تصنيع القطع، وقد تجاوزنا 33 اتفاقية بين مصانع محلية وخارجية، فيما بلغ عدد المصانع التي قدمت طلبات أكثر من 950 مصنعا".

وأشار إلى تجاوز عدد زوار المعرض 76 ألف زائر، حيث جلب المعرض جل شرائح المجتمع في الأيام الأربعة الماضية.