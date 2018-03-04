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هل يؤثر قرار "ترمب" على صناعة الألومنيوم الإماراتية؟

المصدر: أبوظبي - رويترز
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قالت #الإمارات_العالمية_للألمنيوم اليوم الأحد، إنها "مستعدة جيداً" لأي أوضاع في السوق إذا مضي الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قدماً في فرض رسوم كاسحة على واردات #الصلب و #الألومنيوم.

وأبلغ المتحدث باسم الشركة "رويترز": "إلى جانب أوروبا وآسيا و #الإمارات العربية المتحدة، تعد الولايات المتحدة سوقاً مهمة للإمارات العالمية للألمنيوم".

وأضاف: "نحن مستعدون جيداً لأي أوضاع قد تنشأ في السوق".

وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم دون استثناء أي دولة.

وتعد الإمارات ثالث أكبر مصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا وروسيا، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي خارج الصين.

كلمات دالّة

#الإمارات العالمية للألمنيوم, #ترمب, #الصلب, #الألومنيوم, #الإمارات

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