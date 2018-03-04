هل يؤثر قرار "ترمب" على صناعة الألومنيوم الإماراتية؟

قالت #الإمارات_العالمية_للألمنيوم اليوم الأحد، إنها "مستعدة جيداً" لأي أوضاع في السوق إذا مضي الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قدماً في فرض رسوم كاسحة على واردات #الصلب و #الألومنيوم.

وأبلغ المتحدث باسم الشركة "رويترز": "إلى جانب أوروبا وآسيا و #الإمارات العربية المتحدة، تعد الولايات المتحدة سوقاً مهمة للإمارات العالمية للألمنيوم".

وأضاف: "نحن مستعدون جيداً لأي أوضاع قد تنشأ في السوق".

وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم دون استثناء أي دولة.

وتعد الإمارات ثالث أكبر مصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا وروسيا، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي خارج الصين.