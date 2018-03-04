جدل جديد يلف إعادة هيكلة شركات الاستثمار في الكويت

ما زال الجدل يحيط بمصير شركات الاستثمار في الكويت، حيث أعلنت هيئة أسواق المال عن قرارها الصادر نهاية الأسبوع الماضي بشأن شركة "بيت الاستثمار الخليجي"، نص على:

- رفض خطة إعادة الهيكلة المقدمة من قبل شركة بيت الاستثمار الخليجي بتاريخ 10/1/2018.

- إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة وشطبها من سجلات الهيئة، على أن تقوم الشركة بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها.

- السماح للشركة بممارسة كافة تعاملاتها الأخرى.

- إعادة سهم الشركة للتداول في البورصة (متوقف منذ العام 2016).

- حظر التعامل على أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء جهازها التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين، طالما كانت يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صفة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.