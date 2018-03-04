"إسمنت القصيم" توصي بتوزيع أرباح بـ8% عن الربع الرابع

وافقت الجمعية العمومية لشركة "إسمنت القصيم"، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 72 مليون ريال، بنسبة 8% من رأس المال (بواقع 0.80 ريال لكل سهم)، وذلك عن الربع الرابع 2017، وبذلك تكون إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المالي 2017 عند 261 مليون ريال بواقع 29% من القيمة الأسمية للسهم.

ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود الاجتماع التي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي لعام 2018.

ولفتت "إسمنت القصيم"، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى اعتماد الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها حتى نهاية عام 2019.

علما أن التعاملات خلال العام السابق تتمثل في تعاقد شركة إسمنت القصيم على بوليصة التأمين العام مع شركة التعاونية للتأمين، التي يشغل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضوية مجلس إدارتها، وذلك لتغطية ممتلكاتها الثابتة وغيرها مقابل خصم سنوي ثابت تحصل عليه الشركة، مقابل استمرارها لفترة التعاقد لمدة 3 سنوات تبدأ في 01-09-2014 وتنتهي في 31-08-2017 وبمبلغ إجمالي قدره 1,703,006ريالات للعام الثالث والأخير من الفترة التعاقدية.

وكذلك التعاقد مع شركة التعاونية للتأمين على بوليصة التأمين العام بمبلغ إجمالي 1,404,597ريالا للفترة من 01-09-2017 إلى 31-08-2018.

كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017.